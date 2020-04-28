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У Чорногорії третій день поспіль не фіксують нових випадків коронавірусу

Вівторок, 28 квітня 2020, 16:21

Третій день поспіль в Чорногорії не було зафіксовано нових випадків зараження коронавірусу, і число активних випадків менше, ніж тих, хто вилікувався.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Курир.

За даними органів охорони здоров'я, починаючи з 17 березня, коли був підтверджений перший випадок захворювання, було зареєстровано 312 випадків інфікування, з початку епідемії 189 осіб вилікувалися

Головний епідеміолог країни Сенад Бегік оголосив про більш масове тестування у всіх муніципалітетах.

Другий етап заходів щодо пом'якшення карантину почнеться в Чорногорії 4 травня і передбачає відкриття перукарень та салонів краси, фітнес-центрів, книгарень і стоматологічних кабінетів.

У березні Чорногорія закрила свої кордони, аеропорти і морські порти, школи і заборонила всі громадські заходи і заняття спортом на свіжому повітрі, щоб приборкати поширення вірусу.

Про послаблення у інших країнах читайте в новинах у профільному розділі ЄП, а також у аналітичній статті Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину.

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Коронавірус Чорногорія
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