У прем’єра Британії народився син

Прем'єр-міністр Борис Джонсон та його наречена Керрі Саймондс оголосили про народження сина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Прессекретар прем'єр-міністра та Саймондс оголосила, що і мати, і дитина почуваються "дуже добре".

"Прем'єр-міністр та пані Саймондс із задоволенням оголосили про народження здорового хлопчика в лондонській лікарні рано вранці", - додала вона.

55-річний Борис Джонсон та 32-річна Керрі Саймондс оголосили в березні, що вони очікують дитину "раннього літа". Вони заручилися наприкінці минулого року. Вони - перша незаміжня пара, яка разом переїхала на Даунінг-стріт.

Джонсон повернувся на роботу в понеділок, одужавши від коронавірусу. Саймондс також мала симптоми захворювання.

Джонсон вже має чотирьох дітей від Марини Вілер, дочки журналіста й телеведучого сера Чарльза Вілера.

ЗМІ писали, що прем'єр також може бути батьком позашлюбної дитини від мистецтвознавиці Гелен Макінтайр. Раніше Джонсон під час радіошоу відмовився прямо відповісти на питання про те, скільки у нього дітей.