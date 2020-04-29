Коронавірус у Британії: кількість померлих зростає, вперше порахували будинки для літніх людей

У Великій Британії за останню добу підтверджено 765 смертельних випадків серед інфікованих коронавірусом.

Про це заявив міністр закордонних справ Домінік Рааб на щоденному брифінгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Вперше у Британії ця цифра включає випадки смерті в будинках для людей похилого віку та в громаді, а також в лікарнях. У даних враховуються люди, які померли після позитивного результату тесту на вірус.

В цілому 26 097 осіб померли від коронавірусу у Британії з 2 березня по 28 квітня. Напередодні повідомлялося про 586 померлих.

Сьогодні Департамент охорони здоров'я Англії також повідомив про додаткові 3811 випадків смерті в Англії з початку спалаху коронавірусу. З них близько 70% перебували поза лікарняними установами і близько 30% - в лікарні.

Повні статистичні дані за останню добу Департамент охорони здоров'я Британії публікує близько 22:00 за Києвом.

Раніше стало відомо, що Британія планує запустити додаток для відстеження контактів у пілотному варіанті через 2 тижні.