Коронавирус в Британии: количество умерших растет, впервые посчитали дома престарелых

В Великобритании за последние сутки подтверждено 765 смертельных случаев среди инфицированных коронавирусом.

Об этом заявил министр иностранных дел Доминик Рааб на ежедневном брифинге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Впервые в Великобритании эта цифра включает случаи смерти в домах престарелых и в общине, а также в больницах. В данных учитываются люди, умершие после положительного результата теста на вирус.

В общей сложности 26 097 человек умерли от коронавируса в Великобритании со 2 марта по 28 апреля. Вчера сообщалось о 586 умерших.

Сегодня Департамент здравоохранение Англии также сообщил о дополнительных 3811 случаях смерти в Англии с начала вспышки коронавируса. Из них около 70% находились вне больничных учреждений и около 30% - в больнице.

Полные статистические данные за последние сутки Департамент здравоохранения Великобритании публикует около 22:00 по Киеву.