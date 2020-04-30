У Німеччині заборонили діяльність "Хезболли"

МВС Німеччини заборонило діяльність шиїтського ліванського терористичного угруповання "Хезболла".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Федеральний міністр Горст Зеегофер сьогодні заборонив діяльність шиїтської терористичної організації "Хезболла" у Німеччині. Зранку поліція одночасно проводить обшуки в декількох федеральних землях", - повідомив речник міністра Стів Альтер.

Правоохоронці вважають, що у Німеччині мешкають близько 1050 людей, які належать до екстремістського крила "Хезболли".

У грудні 2019 року члени Бундестагу підтримали заяву, в якій закликали уряд Німеччини заборонити діяльність "Хезболли" на території країни. Уряд закликали відмовитися від дотеперішньої практики, коли робився чіткий розподіл між воєнізованим угрупованням "Хезболла" та його політичним крилом у Лівані. Така вимога пояснюється особливою відповідальністю Німеччини за безпеку Ізраїлю.

У Лівані політичне крило "Хезболли" має своїх представників у парламенті та донедавна брало участь у формуванні уряду. "Хезболла" практично цілком контролює населений шиїтами південь Лівану.

"Хезболла" з усіма її структурами визнана терористичною організацією Ізраїлем, США, Канадою, а з березня 2019 року і Британією. У Євросоюзі та Австралії вважають терористичною організацією лише парамілітарну частину "Хезболли".