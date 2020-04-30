В Германии запретили деятельность "Хезболлы"
МВД Германии запретило деятельность шиитской ливанской террористической группировки "Хезболла".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
"Федеральный министр Хорст Зеехофер сегодня запретил деятельность шиитской террористической организации "Хезболла" в Германии. Утром полиция одновременно проводит обыски в нескольких федеральных землях", - сообщил пресс-секретарь министра Стив Альтер.
Правоохранители считают, что в Германии проживают около 1050 людей, принадлежащих к экстремистскому крылу "Хезболлы".
В декабре 2019 года члены Бундестага поддержали заявление, в котором призвали правительство Германии запретить деятельность "Хезболлы" на территории страны. Правительство призвали отказаться от прежней практики, когда делался четкое разделение между военизированными группировками "Хезболлы" и ее политическим крылом в Ливане. Такое требование объясняется особой ответственностью Германии за безопасность Израиля.
В Ливане политическое крыло "Хезболлы" имеет своих представителей в парламенте и недавно участвовало в формировании правительства. "Хезболла" практически полностью контролирует населенный шиитами юг Ливана.
"Хезболла" со всеми ее структурами признана террористической организацией Израилем, США, Канадой, а с марта 2019 - и Британией. В Евросоюзе и Австралии считают террористической организацией только парамилитарную часть "Хезболлы".