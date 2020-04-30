Фінляндія за два тижні відновить навчання у школах

Уряд Фінляндії вирішив з 14 травня відновити шкільне і дошкільне навчання, зупинене у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Згідно з експертною оцінкою епідеміологів, продовжувати обмеження на навчання потреби більше немає.

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"Учні всіх класів мають рівне право на навчання, тому всі класи повернуться до навчального процесу одночасно", - повідомила прем'єрміністр Санна Марін на пресконференції в середу ввечері.

Після відновлення уроків у школах потрібно буде дотримуватися всіх необхідних правил гігієни і підтримувати дистанцію між учнями. Це означає, що тимчасово для навчання будуть використовуватися не тільки класні кімнати, а й інші приміщення. Таким чином учні різних груп не будуть контактувати один з одним.

Свято "останнього дзвоника" скасовується, щоб уникнути великих скупчень людей.

Раніше дитсадки і початкові школи відкрили Данія та Норвегія. Швеція не зачиняла школи і дитсадки на карантин.

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