Фінляндія за два тижні відновить навчання у школах
Уряд Фінляндії вирішив з 14 травня відновити шкільне і дошкільне навчання, зупинене у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Згідно з експертною оцінкою епідеміологів, продовжувати обмеження на навчання потреби більше немає.
"Учні всіх класів мають рівне право на навчання, тому всі класи повернуться до навчального процесу одночасно", - повідомила прем'єрміністр Санна Марін на пресконференції в середу ввечері.
Після відновлення уроків у школах потрібно буде дотримуватися всіх необхідних правил гігієни і підтримувати дистанцію між учнями. Це означає, що тимчасово для навчання будуть використовуватися не тільки класні кімнати, а й інші приміщення. Таким чином учні різних груп не будуть контактувати один з одним.
Свято "останнього дзвоника" скасовується, щоб уникнути великих скупчень людей.
Раніше дитсадки і початкові школи відкрили Данія та Норвегія. Швеція не зачиняла школи і дитсадки на карантин.
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