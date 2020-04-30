Финляндия через две недели возобновит обучение в школах
Правительство Финляндии решило с 14 мая восстановить школьное и дошкольное обучение, остановленное в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
Согласно экспертной оценке эпидемиологов, продолжать ограничения на обучение больше нет необходимости.
"Ученики всех классов имеют равное право на обучение, поэтому все классы вернутся к учебному процессу одновременно", - сообщила премьер-министр Санна Марин на пресс-конференции в среду вечером.
После возобновления уроков в школах нужно будет соблюдать все необходимые правила гигиены и поддерживать дистанцию между учениками. Это значит, что временно для обучения будут использоваться не только классные комнаты, но и другие помещения. Таким образом ученики разных групп не будут контактировать друг с другом.
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