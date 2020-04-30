Финляндия через две недели возобновит обучение в школах

Правительство Финляндии решило с 14 мая восстановить школьное и дошкольное обучение, остановленное в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Согласно экспертной оценке эпидемиологов, продолжать ограничения на обучение больше нет необходимости.

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"Ученики всех классов имеют равное право на обучение, поэтому все классы вернутся к учебному процессу одновременно", - сообщила премьер-министр Санна Марин на пресс-конференции в среду вечером.

После возобновления уроков в школах нужно будет соблюдать все необходимые правила гигиены и поддерживать дистанцию ​​между учениками. Это значит, что временно для обучения будут использоваться не только классные комнаты, но и другие помещения. Таким образом ученики разных групп не будут контактировать друг с другом.

Праздник "последнего звонка" отменяется, чтобы избежать больших скоплений людей.

Ранее детсады и начальные школы открыли Дания и Норвегия. Швеция не закрывала школы и детсады на карантин.