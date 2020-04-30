Формування уряду в Ірландії затягується: переговори можуть перенести на червень

Переговори щодо формування ірландського уряду можуть затягнутися до червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лідер однієї з партій, що ведуть переговори про формування нового ірландського уряду, підняв у середу перспективу того, що переговори будуть перенесені на червень.

Суперники Fianna Fail і Fine Gael уклали початкову угоду два тижні тому, щоб тимчасово керувати разом, але їм потрібна підтримка принаймні однієї невеликої партії або восьми незалежних законодавців, щоб контролювати розколотий парламент.

Ця угода послідувала за тижнями переговорів після загальних виборів у лютому.

Читайте також Ірландія продовжила заборону на великі масові заходи до кінця літа

Правоцентристські партії виступають за коаліцію з Партією зелених, яка має 12 місць.

Деякі члени Партії зелених не впевнені в тому, щоб приєднатися до такого уряду, скептично ставлячись до того, що дві більші партії будуть проводити досить амбітну екологічну політику.

Відповідаючи на питання про те, чи буде новий уряд сформовано до 8 червня, лідер Fianna Fail Мартін: "Я поки не впевнений в цьому".

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Лео Варадкар з Fine Gael ввів ряд обмежень, щоб уповільнити поширення коронавірусу, але жодне нове законодавство не може бути ухвалене до тих пір, поки не буде сформовано новий уряд і не будуть обрані інші члени верхньої палати парламенту.

Читайте також: "Реанімація конфлікту: чи стане Ірландія знову гарячою точкою".