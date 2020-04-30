Формирование правительства в Ирландии затягивается: переговоры могут перенести на июнь

Переговоры по формированию ирландского правительства могут затянуться до июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Лидер одной из партий, ведущих переговоры о формировании нового ирландского правительства, заговорил в среду о перспективе того, что переговоры будут перенесены на июнь.

Соперники Fianna Fail и Fine Gael заключили первоначальное соглашение две недели назад, чтобы временно управлять вместе, но им нужна поддержка по крайней мере одной небольшой партии или восьми независимых законодателей, чтобы контролировать расколотый парламент.

Это соглашение последовало за неделями переговоров после всеобщих выборов в феврале.

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Правоцентристские партии выступают за коалицию с Партией зеленых, которая имеет 12 мест.

Некоторые члены Партии зеленых не уверены в том, чтобы присоединиться к такому правительства, скептически относясь к тому, что две крупные партии будут проводить достаточно амбициозную экологическую политику.

Отвечая на вопрос о том, будет ли новое правительство сформировано до 8 июня, лидер Fianna Fail Мартин: "Я пока не уверен в этом".

Исполняющий обязанности премьер-министра Лео Варадкар из Fine Gael ввел ряд ограничений, чтобы замедлить распространение коронавируса, но ни одно новое законодательство не может быть принято до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство и не будут выбраны другие члены верхней палаты парламента.

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