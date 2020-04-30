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Глава дипломатії ЄС після візиту на Донбас планує відвідати Москву

Четвер, 30 квітня 2020, 11:56

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив намір відвідати Москву після візиту в Україну і на Донбас.

Про це він сказав в інтерв’ю РБК, повідомляє "Європейська правда".

"Я дуже хотів відвідати Україну в березні. Під час цього першого візиту я планував відвідати в тому числі зону конфлікту на Донбасі. Візит в Україну залишається для мене одним з пріоритетів, як тільки ситуація нормалізується. Після цього я планую приїхати в Росію, яка є не тільки нашим найбільшим сусідом, але також важливим геополітичним гравцем і постійним членом Радбезу ООН", - сказав Боррель.

"Ми відкриті для діалогу, про що говорить і це інтерв'ю - перша розмова високого представника з російською пресою за кілька років", - додав він.

Боррель зазначив, що у Росії і ЄС є багато сфер, де можна розвивати співпрацю.

"Росія може зробити внесок у розвиток досліджень і запобігання епідеміологічним кризам. Водночас позиція ЄС завжди була відвертою і чіткою: на якісно новий рівень політичні відносини можуть вийти тільки після зрушень з боку Росії. На зустрічах з російськими колегами я завжди нагадую їм про занепокоєння ЄС з низки питань, в першу чергу з питань конфлікту на сході України і статусу Криму", - заявив глава європейської дипломатії.

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Боррель
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