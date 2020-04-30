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Глава дипломатии ЕС после визита на Донбасс планирует посетить Москву

Четверг, 30 апреля 2020, 11:56

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил намерение посетить Москву после визита в Украину и на Донбасс.

Об этом он сказал в интервью РБК, сообщает "Европейская правда".

"Я очень хотел посетить Украину в марте. В ходе этого первого визита я планировал посетить в том числе зону конфликта на Донбассе. Визит в Украину остается для меня одним из приоритетов, как только обстановка нормализуется. После этого я по-прежнему планирую приехать в Россию, которая является не только нашим самым большим соседом, но также важным геополитическим игроком и постоянным членом Совбеза ООН", - сказал Боррель.

"Мы открыты для диалога, о чем говорит и это интервью - первый разговор высокого представителя с российской прессой за несколько лет", - добавил он.

Боррель отметил, что у России и ЕС есть много сфер, где можно развивать сотрудничество.

"Россия может внести вклад в развитие исследований и предотвращение эпидемиологических кризисов. В то же время позиция ЕС всегда была откровенной и четкой: на качественно новый уровень политические отношения могут выйти только после сдвигов со стороны России. На встречах с российскими коллегами я всегда напоминаю им о беспокойстве ЕС по ряду вопросов, в первую очередь по вопросам конфликта на востоке Украины и статуса Крыма", - заявил глава европейской дипломатии.

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Боррель
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