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Президент Польщі призначив тимчасового главу Верховного суду 

Четвер, 30 квітня 2020, 15:26

Президент Польщі Анджей Дуда в четвер призначив колишнього чиновника з міністерства юстиції виконуючим обов'язки глави Верховного суду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

У четвер професор Малгожата Герсдорф, яка є критиком польської влади, завершує свій шестирічний термін. 

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Критики уряду кажуть, що відхід Герсдорф відкриває можливість для партії влади "Право і справедливість" обрати  нового керівника, який підтримає реформу судової системи в країні.

Як відомо, Європейський союз вважає, що судова реформа підриває демократичні цінності в Польщі.

47-річному Камілю Зарадкевичу буде доручено скликати збори суддів Верховного суду найближчими днями, аби висунути п'ять кандидатів, з яких Дуда обере наступного очільника суду. 

Герсдорф була призначена президентом Броніславом Коморовським 30 квітня 2014 року. Вона перша жінка на цій посаді. 

У 2018 році у Польщі спалахнули протести на підтримку суддів Верховного суду, яких хотіли відправити на пенсію, зокрема і Герсдорф.

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