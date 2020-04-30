Президент Польши назначил временного главу Верховного суда

Президент Польши Анджей Дуда в четверг назначил бывшего чиновника из министерства юстиции исполняющим обязанности главы Верховного суда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

В четверг профессор Малгожата Герсдорф, которая является критиком польской власти, завершает свой шестилетний срок.

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Критики правительства говорят, что уход Герсдорф открывает возможность для партии власти "Право и справедливость" выбрать нового руководителя, который поддержит реформу судебной системы в стране.

Как известно, Европейский Союз считает, что судебная реформа подрывает демократические ценности в Польше.

47-летнему Камилю Зарадкевичу будет поручено созвать собрание судей Верховного суда в ближайшие дни, чтобы выдвинуть пять кандидатов, из которых Дуда выберет следующего главу суда.

Герсдорф была назначена президентом Брониславом Коморовским 30 апреля 2014 года. Она - первая женщина на этом посту.

В 2018 году в Польше вспыхнули протесты в поддержку судей Верховного суда, которых хотели отправить на пенсию, в том числе и Герсдорф.