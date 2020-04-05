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Коронавірус у Франції: померлих вже більше 7500, з них 2000 – мешканці  будинків літніх людей

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Коронавірус у Франції: померлих вже більше 7500, з них 2000 – мешканці  будинків літніх людей

Неділя, 5 квітня 2020, 11:23

У лікарнях Франції протягом останньої доби від коронавірусу померла 441 людина, що істотно менше ніж в п’ятницю, коли був зареєстрований пік смертності у 588 жертв за добу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані МОЗ Франції.

З початку епідемії у лікарнях Франції від коронавірусної хвороби померли 5532 особи. Ще 2028 людей померли у будинках літніх людей, які нещодавно також почали включати до загальної статистики. Таким чином в цілому по Франції з початку епідемії померли 7560 людей.

Станом на вечір суботи з симптомами коронавірусної хвороби було госпіталізовано 28 143 людини в порівнянні з 27 432 напередодні.

Понад 6 838 осіб перебувають у реанімації -  502 нових важких випадки були зареєстровані протягом останньої доби проти 641 напередодні.

Вилікувалися з початку епідемії 15438 людей, з них 1430 – протягом останньої доби.

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Коронавірус Франція
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