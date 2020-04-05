Коронавирус во Франции: умерших уже больше 7500, из них 2000 – жители домов пожилых людей

В больницах Франции в течение последних суток от коронавируса умер 441 человек, что существенно меньше чем в пятницу, когда был зарегистрирован пик смертности в 588 жертв за сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Минздрава Франции.

С начала эпидемии в больницах Франции от коронавирусной болезни умерли 5532 человека. Еще 2028 человек умерли в домах пожилых людей, которые недавно также начали включать в общую статистику. Таким образом, в целом по Франции с начала эпидемии умерли 7560 человек.

По состоянию на вечер субботы с симптомами коронавирусной болезни было госпитализировано 28 143 человека по сравнению с 27 432 накануне.

Более 6 838 человек находятся в реанимации - 502 новых тяжелых случаи были зарегистрированы в течение последних суток против 641 накануне.

Вылечились с начала эпидемии 15438 человек, из них 1430 – в течение последних суток.