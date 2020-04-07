Джонсон провів ніч у реанімації, до штучної вентиляції легенів його не підключали

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів ніч у відділенні інтенсивної терапії після загострення симптомів коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

У офісі глави уряду на Даунінг-стріт заявили, що Джонсон був переведений у відділення за порадою своєї медичної бригади і отримував "відмінну допомогу".

"Прем'єр-міністр перебував під опікою лікарів в лікарні Святого Томаса в Лондоні після того, як надійшов з постійними симптомами коронавірусу. Протягом дня (понеділка, - ред.) стан прем'єр-міністра погіршився, і за порадою його медичної команди він був переведений у відділення інтенсивної терапії в лікарні", - заявили в офісі прем'єра.

Прем'єр отримав кисень пізно ввечері в понеділок, перш ніж його відправили в реанімацію. Цей крок означає, що Джонсон знаходиться ближче до апарату штучної вентиляції легенів, який контролює процес дихання організму, якщо він йому знадобиться.

Джонсон попросив міністра закордонних справ Домініка Рааба замінити його "там, де це необхідно", додав прес-секретар.

55-річний прем'єр-міністр був госпіталізований в Лондоні з "постійними симптомами" в неділю ввечері.

За словами Букінгемського палацу, королева була проінформована про здоров'я прем'єра.

Світові лідери, включаючи президента США Дональда Трампа і президента Франції Еммануеля Макрона, висловили свою підтримку Джонсону.

Як відомо, у Британії ще 2 тижні тому призначили так званого "вцілілого наступника" на той випадок, якщо керівник уряду захворіє і не зможе виконувати обов'язки.

Повідомлення про погіршення стану прем’єра з’явилося на фоні поліпшення загальної статистики Великої Британії: загиблих стало суттєво менше, ніж у попередні два дні.

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