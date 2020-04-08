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Прем'єр Британії провів другу ніч у реанімації, його стан стабільний

Середа, 8 квітня 2020, 07:38

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів другу ніч у реанімації, продовжуючи лікуватися від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Представник Джонсона у вівторок ввечері заявив, що стан Джонсона "стабільний", і він залишається в "гарному настрої".

Міністр закордонних справ Домінік Рааб, який тимчасово очолює уряд, заявив, що він "впевнений", що Джонсон вилікується від цієї хвороби, назвавши його "бійцем".

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"І я впевнений, що він впорається, тому що якщо є щось, що я знаю про цього прем'єр-міністра, це те, що він боєць. І він повернеться до керма, провівши нас через цю кризу в короткі терміни", - сказав Рааб.

Рааб сказав, що Джонсон отримував стандартну кисневу терапію і дихав без будь-якої допомоги, такої як штучна вентиляція легенів або неінвазивна респіраторна підтримка.

У Британії за минулу за добу від коронавірусу померли 854 людини – найбільше з початку епідемії.

Нагадаємо, у понеділок голову уряду Британії Бориса Джонсона, хворого на коронавірус, перевели у відділення інтенсивної терапії.

У вівторок самоізолювався міністр кабінету міністрів Великої Британії Майкл Гоув, оскільки один із членів його родини має симптоми коронавірусу. 

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