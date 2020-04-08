Премьер Британии провел вторую ночь в реанимации, состояние стабильное

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел вторую ночь в реанимации, так как продолжает лечиться от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Представитель Джонсона во вторник вечером заявил, что состояние Джонсона "стабильное", и он остается в "хорошем настроении".

Министр иностранных дел Доминик Рааб, который занимает пост заместителя премьер-министра, заявил, что он "уверен", что Джонсон излечится от этой болезни, назвав его "бойцом".

"И я уверен, что он справится, потому что если есть что-то, что я знаю об этом премьер-министре, это то, что он боец. И он вернется к рулю, проведя нас через этот кризис в короткие сроки", - сказал Рааб.

Рааб сказал, что Джонсон получал стандартную кислородную терапию и дышал без какой-либо помощи, такой как искусственная вентиляция легких или неинвазивная респираторная поддержка.

В Британии за минувшие сутки от коронавируса умерли 854 человека – самое большое количество, зафиксированное с начала эпидемии.

Напомним, британского премьера Бориса Джонсона в понедельник перевели в отделение интенсивной терапии. У главы правительства Великобритании в течение 10 дней держались симптомы коронавируса, включая высокую температуру и кашель. Джонсон получил кислород поздно вечером в понедельник.

Во вторник стало известно о самоизоляции еще одного министра британского правительства.