У Німеччині кількість інфікованих коронавірусом перевищила 100 тисяч осіб

Число підтверджених випадків коронавірусної інфекції зростає другий день поспіль після чотирьох попередніх днів падіння.

Про це свідчать дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За останню добу зафіксовано 4003 випадки коронавірусу, і це на понад 200 випадків більше, ніж було днем раніше. Загальна кількість інфікованих складає 103 228 осіб.

Також протягом останньої доби зросла кількість померлих – на 254. Попередньої доби зареєстрували 173 смертельні випадки, а за день до цього - 92 смерті.

Загалом у Німеччині від коронавірусної хвороби померла 1861 людина.

Нагадаємо, канцлера Ангела Меркель заявила, що Німеччина зберігатиме обмеження, запроваджені для стримування поширення коронавірусної інфекції, щонайменше до 19 квітня.

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