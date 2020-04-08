В Германии количество инфицированных коронавируса превысила 100 тысяч человек

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекций в растет второй день подряд после четырех предыдущих дней падения.

Об этом свидетельствуют данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

За последние сутки зафиксировано 4003 случая коронавируса, и это более чем на 200 случаев больше, чем днем ранее. Общее количество инфицированных составляет 103 228 человек.

Также за последние сутки возросло количество умерших - на 254. За прошлые сутки зарегистрировано 173 смертельных случая, а за день до этого - 92 смерти.

Всего в Германии от коронавирусной болезни умерли 1861 человек.

Напомним, канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия сохранит ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, по меньшей мере до 19 апреля.

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