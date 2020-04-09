Сина президента Сербії госпіталізували з коронавірусом

У старшого сина президента Сербії Александара Вучича, Данила, виявлено коронавірус. Його госпіталізували у Белграді.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сербський телеканал РТС.

Вучич підтвердив інформацію про хворобу сина у своєму профілі в Instagram. "Мій первісток інфікований коронавірусом. Його клінічна картина є такою, що він був госпіталізований в клініку інфекційних хвороб", - написав Вучич.

За останніми даними в Сербії підтверджено 2666 випадків коронавірусу, в результаті хвороби померли 65 людей

У Сербії запровадили комендантську годину з 5:00 до 17:00 у п'ятницю та у вихідні. Але дозволяється вигулювати домашніх тварин - вранці з 8.00 до 10.00 та ввечері з 23.00 до 01.00. Це також стосується комендантської години на вихідні.

Нагадаємо, 1 квітня від коронавірусу помер державний секретар з Міністерства охорони довкілля Сербії Браніслав Блажич.