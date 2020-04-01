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Від коронавірусу помер державний секретар з уряду Сербії

Середа, 1 квітня 2020, 17:53

Від коронавірусу помер державний секретар з Міністерства охорони довкілля Сербії Браніслав Блажич.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на BBC.

Браніслава Блажича госпіталізували з коронавірусною інфекцією 24 березня, сьогодні стало відомо про його смерть. Йому було 63 роки.

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Браніслав Блажич був членом Радикальної партії та співзасновником правлячої Прогресивної партії, міністром екології наприкінці 90-х років, а з жовтня 2017 року обіймав посаду державного секретаря у Міністерстві охорони довкілля.

Це перший випадок смерті від COVID-19 серед високопосадовців Сербії.

Станом на 1 квітня, у Сербії зареєстровано 1060 підтверджених випадків коронавірусу та близько 30 загиблих.

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Коронавірус Сербія
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