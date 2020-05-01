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У Греції профсоюзи проводять мітинги у День праці із дотриманням дистанції

П'ятниця, 1 травня 2020, 15:11

Профспілки в Греції зібралися на свої щорічні мітинги з нагоди Дня праці в центральних Афінах, але заходи обмежені через карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Напередодні мітингів організатори розмістили дорожню розмітку, яка вказує на правильні відстані, яких повинні дотримуватися учасники протесту.

 

Найбільша грецька профспілка приватного сектора GSEE закликала провести пам'ятні заходи, дотримуючись при цьому правил безпеки.

Це ж повідомлення було підтримано Комуністичною партією Греції і її об'єднаною профспілкою PAME.

Співробітники поліції також знаходяться на місці, щоб стежити за дотриманням правил дистанціювання.

Уряд закликав профспілки відкласти публічні мітинги більш ніж на тиждень, посилаючись на ризик зараження.

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