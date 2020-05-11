Франція почала вихід із жорсткого карантину

У Франції від сьогодні почалися перші значні послаблення жорсткого карантину, запровадженого майже 2 місяці тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Відкривається більшість закладів торгівлі (окрім ресторанів) та інші підприємства, а також невеликі музеї і бібліотеки – з дотриманням суворих заходів безпеки. Водночас, усіх, хто за типом зайнятості може дозволити собі працювати дистанційно, просять і надалі працювати з дому.

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Від сьогодні людям більше не потрібно носити з собою спеціальну форму, де вказана причина виходу з дому. Але це зобов’язання залишається для тих, хто збирається користуватися транспортом в годину пік у столичному регіоні – таким чином, пріоритет надається людям, які їдуть на роботу або у невідкладних справах. У перші дні наявність форми збираються суворо контролювати та штрафувати порушників на 135 євро.

У громадському транспорті запроваджено "масковий режим". У громадських місцях це не обов’язково, але наполегливо рекомендується.

Дозволяється займатися спортом без обмежень у часі та кількості разів на день.

У переважній більшості регіонів знову дозволено гуляти у парках. Але у Парижі та східному регіоні Гран-Ест, які найбільше постраждали від епідемії і визнані за ступенем ризику "червоною зоною", вони поки що залишаються закритими.

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Починають відкриватися дитсадки та початкові школи. Сьогодні на роботу вийшли тільки вчителі, щоб підготуватися до появи учнів від завтра, 12 травня. Але в класі знаходитимуться не більше 10 дітей одночасно. Деякі школи, за своїм бажанням, можуть частково продовжити дистанційне навчання.

Відтепер дозволено без додаткових пояснень подорожувати у радіусі 100 км від своєї домівки.

Залишаються чинними обмеження на подорожі між материковою частиною Франції, Корсикою та заморськими територіями.

Детальніше про урядовий план виходу з карантину для Франції читайте тут.

Як повідомлялося раніше, за останню добу від коронавірусу у Франції померли 70 людей. Це найменший показник з 18 березня. Кількість госпіталізованих та пацієнтів у реанімації стабільно знижується вже місяць.

Попри послаблення карантину, надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я продовжиться до 10 липня.