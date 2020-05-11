Епідемія у Франції: загиблих за добу – найменше з 18 березня

У Франції кількість загиблих за останню добу знизилася до показників середини березня, коли країна запровадила жорсткий карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BMFTV.

За останню добу від коронавірусу у Франції померли 70 людей, порівняно з 80 учора. Це найменший показник з 18 березня. Нагадаємо, про запровадження жорсткого карантину країна оголосила пізно увечері 16 березня.

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Кількість госпіталізованих та пацієнтів у реанімації стабільно знижується вже місяць. У лікарнях загалом залишаються 22 569 хворих – на 45 пацієнтів з коронавірусом менше, ніж напередодні. У відділеннях інтенсивної терапії – 2776, що на 36 менше, ніж вчора.

Загалом з початку епідемії у Франції підтвердили зараження коронавірусом у 139 063 людей. Померли 26 380, з них 16642 – у лікарнях, та 9738 – у будинках для літніх людей та інших медико-соціальних закладах. Одужали – 56 217 хворих.

Нагадаємо, від сьогодні Франція починає масштабне послаблення карантинних обмежень. З цього дня носіння масок в громадському транспорті буде обов'язковим, також діятиме низка заходів безпеки для усіх, хто відновлює роботу після карантину.

Водночас, надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я продовжиться до 10 липня. Крім того, президент Франції минулого вівторка попереджав, що цього літа французи навряд чи зможуть здійснити великі закордонні поїздки через загрозу повторного спалаху коронавірусу.