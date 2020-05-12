Эпидемия во Франции: количество умерших за сутки выросло до более 200

Во Франции за сутки от коронавируса умерли три раза больше людей, чем по отчетам предыдущего дня. В то же время, количество госпитализированных продолжает снижаться.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BMFTV.

За последние 24 часа от коронавируса во Франции умерли 263 человека, что более чем в три раза больше, чем 70 накануне. До этого два дня фиксировали количество смертей на уровне середины марта – 70-80 в сутки.

Не все из этих людей умерли непосредственно за последние сутки. Резкий скачок объясняется традиционной для выходных дней задержкой данных, попадающих в статистику вторника.

Общее количество погибших с начала эпидемии возросло до 26 643. Более трети из них – умершие в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях – 9823 человек. В больницах от коронавируса умерли 16820 человек.

Количество госпитализированных продолжает снижаться. В отделениях интенсивной терапии количество пациентов снизилась до 2712, что на 64 больных меньше, чем вчера. Общее число госпитализированных за сутки снизилось на 285 – до 22 284 больных.

За последние сутки обнаружили 456 новых больных коронавирусом – примерно на уровне предыдущего дня.

Сейчас 74% всех случаев в стране приходится на 4 региона: столичный Иль-де-Франс, восточные Гран-Эст и Овернь-Рон-Альп, а также О-де-Франс.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 139 519 подтвержденных заражений коронавирусом. 56 724 человек уже выздоровели.

Напомним, вчера Франция начала масштабное ослабление ограничений после почти 2 месяцев жесткого карантина. Теперь свобода передвижения людей почти не ограничивается, в большинстве регионов разрешили посещать парки. Открылись большинство магазинов и предприятий, частично восстанавливают обучения в школах – с мерами осторожности.

В то же время, чрезвычайное положение в сфере здравоохранения продлится до 10 июля.