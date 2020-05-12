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Епідемія в Іспанії: добова кількість померлих нижча 200 четвертий день поспіль

Вівторок, 12 травня 2020, 13:04

В Іспанії протягом останньої доби дещо збільшилась кількість померлих від коронавірусної хвороби, однак число смертей лишається меншим за 200 четвертий день поспіль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Протягом останньої доби число жертв коронавірусу зросло на 176, тоді як попередні два дні повідомлялося про 123 і 143 смерті відповідно.

Загальне число померлих від коронавірусу в Іспанії тепер складає 26920.

За минулу добу зареєстрували 226 нових випадків зараження, що менше ніж напередодні, коли повідомлялося про 343 нових інфікованих.

Загалом від початку епідемії в Іспанії було зафіксовано 228 030 випадків коронавірусу.

Кількість видужань протягом доби зросла на 1841, загалом з лікарень вже виписали 138 980 пацієнтів.

Як повідомлялося, мандрівники, які приїжджають до Іспанії з-за кордону, повинні будуть проходити карантин протягом 14 днів після прибуття.

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