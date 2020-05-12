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Эпидемия в Испании: суточное количество умерших ниже 200 четвертый день подряд

Вторник, 12 мая 2020, 13:04

В Испании за последние сутки несколько увеличилось количество умерших от коронавирусной болезни, однако число смертей остается меньше 200 четвертый день подряд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За последние сутки число жертв коронавируса возросло на 176, тогда как предыдущие два дня сообщалось о 123 и 143 смертях соответственно.

Общее число умерших от коронавируса в Испании теперь составляет 26920.

За минувшие сутки зарегистрировали 226 новых случаев заражения, меньше чем накануне, когда сообщалось о 343 новых инфицированных.

Всего с начала эпидемии в Испании было зафиксировано 228 030 случаев коронавируса.

Количество выздоровлений в течение суток выросла на 1841, в общем из больниц выписали 138 980 пациентов.

Как сообщалось, путешественники, приезжающие в Испанию из-за рубежа, должны будут проходить карантин в течение 14 дней после прибытия.

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