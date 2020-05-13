Ірландія може ввести обов'язковий карантин для мандрівників

Ірландія може ввести юридично обов'язковий 14-денний карантин для людей, що прибувають в країну, щоб замінити існуючу систему, за якою два тижні ізоляції просто рекомендуються.

Про це заявив прем'єр-міністр Лео Варадкар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Можливо, нам доведеться трохи посилити його, тому що на цей час він має рекомендаційний характер і не підлягає виконанню згідно із законом. Можливо, нам доведеться це зробити", - сказав Варадкар.

За його словами, необхідно буде ввести обмеження на в'їзд до Ірландії, "принаймні до тих пір, поки у нас не буде якоїсь міжнародної домовленості" про авіаперевезення.

Як відомо, Ірландія є частиною загальної зони подорожей з Великою Британією, але не входить до Шенгенської зони Європейського союзу.

В Ірландії з початку епідемії підтверджено 23 242 випадки коронавірусу і 1488 смертей серед інфікованих. За останню добу зафіксовано 107 нових випадків захворювання, що стало найменшим показником з 21 березня.