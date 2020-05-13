Ирландия может ввести обязательный карантин для путешественников

Ирландия может ввести юридически обязательный 14-дневный карантин для прибывающих в страну, чтобы заменить существующую систему, по которой две недели изоляции просто рекомендуются.

Об этом заявил премьер-министр Лео Варадкар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Возможно, нам придется немного усилить его, потому что в настоящее время он носит рекомендательный характер и не подлежит исполнению по закону. Возможно, нам придется это сделать", - сказал Варадкар.

По его словам, необходимо ввести ограничения на въезд в Ирландию, "по крайней мере до тех пор, пока у нас не будет какой-то международной договоренности" об авиаперевозках.

Как известно, Ирландия является частью общей зоны путешествий с Великобританией, но не входит в Шенгенскую зону.

В Ирландии с начала эпидемии подтверждено 23 242 случая коронавируса и 1488 смертей среди инфицированных. За последние сутки зафиксировано 107 новых случаев заболевания, стало наименьшим показателем с 21 марта.