В ЄС розробили критерії відновлення туризму

Європейська комісія представила загальні рекомендації, які повинні забезпечити критерії для безпечного і поступового відновлення туристичної діяльності після скасування карантину в країнах ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний документ розміщений на сайті ЄК.

У Брюсселі розробили протоколи здоров'я для готелів та інших форм розміщення, щоб захистити здоров'я як гостей, так і працівників.

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Критерії включають епідеміологічні дані; наявність достатнього потенціалу системи охорони здоров'я для місцевих жителів і туристів; надійне спостереження, моніторинг, тестування і відстеження контактів.

Комісія також оголосила про плани підтримати туристичний сектор Європи шляхом:

- забезпечення ліквідності для туристичного бізнесу, зокрема для малих і середніх підприємств, за допомогою гнучкості в рамках правил державної допомоги для підтримки компаній в транспортному і туристичному секторах і для забезпечення задоволення вимог про відшкодування, викликаних пандемією коронавірусу. Схеми ваучерів можуть бути схвалені Комісією дуже швидко після повідомлення відповідної держави-члена.

- ЄС також продовжить надавати негайну ліквідність підприємствам, які постраждали від кризи. Крім того, Комісія надала фінансування в розмірі до 8 млрд. євро для 100 000 малих підприємств, що постраждали від кризи, разом з Європейським інвестиційним фондом.

- передбачається збереження робочих місць з фінансовою допомогою до 100 мільярдів євро від програми SURE, яка допомагає державам-членам покривати витрати на національні схеми короткострокової роботи і аналогічні заходи, що дозволяють компаніям зберігати робочі місця.

Комісія також підтримує партнерські відносини між службами зайнятості, соціальними партнерами та компаніями з метою сприяння перепідготовці кадрів, особливо для сезонних працівників.