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У Польщі з 18 травня відкриють салони краси, перукарні і частково ресторани

Середа, 13 травня 2020, 14:34

У Польщі з 18 травня відновлять роботу салони краси і перукарні, частково відкриються і ресторани.

Про це заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"З 18 травня перукарні, косметичні і подібні бізнеси знову зможуть функціонувати", - оголосив прем'єр-міністр.

Він підкреслив необхідність збереження суворих санітарних заходів.

"Ми також частково відкриваємо гастрономічні послуги: ресторани, бари, гастрономічні приміщення, всі види кафе, але і зі збереженням санітарного режиму всередині приміщень, - сказав він.

Моравецький закликав ресторани відкривати тераси і літні майданчики.

"На відкритому повітрі, як кажуть нам епідеміологи, безпечніше - там, де це можливо, таким чином працюватимуть гастрономічні заклади", - підкреслив він.

З 18 травня будуть змінені правила руху громадського транспорту. Ліміт пасажирів буде збільшений.

Станом на ранок середи, число виявлених випадків COVID-19 в Польщі склало 17 062, померли 847 осіб.

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