Посольство США засудило публікацію в мережі особистих даних українських журналістів

Посольство США в Україні засудило публікацію в мережі особистих контактних даних кількох українських журналістів.

Про це посольство заявило в середу, пише "Європейська правда".

"Незалежні журналісти та громадські активісти відіграють надважливу роль в успішних демократіях. Ми засуджуємо нещодавні намагання дошкулити журналістам, громадським активістам та іншим шляхом публікацій їхніх особистих контактних даних в мережі", - йдеться у повідомленні в офіційному Twitter-акаунті посольства США.

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Напередодні в анонімному телеграм-каналі "Тайны депутата" виклали номери телефонів головної редакторки програми "Схеми: корупція в деталях" Наталки Седлецької, керівника проєкту розслідувань "Наші гроші" Дениса Бігуса, головної редакторки агенції "Слідство.Інфо" Анни Бабінець та головного редактора НВ Віталія Сича, пише "Детектор медіа".

Пост з номерами журналістів поширили в себе в Telegram також ексзаступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов та народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Бабінець заявила, що Дубінський і Портнов поширили номери телефонів, бо вони "ображені на розслідування "Слідства.Інфо". Нещодавно проєкту опублікували розслідування про те, що Дубінський намагався за гроші отримати румунське громадянство.

Сич розповів, що почав отримувати повідомлення з погрозами. Сич пов’язує оприлюднення свого номера із новиною, що в дисертації Андрія Портнова знайшли елементи академічного плагіату.