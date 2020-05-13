Посольство США осудило публикацию в сети личных данных украинских журналистов

Посольство США в Украине осудило публикацию в сети личных контактных данных нескольких украинских журналистов.

Об этом посольство заявило в среду, пишет "Европейская правда".

"Независимые журналисты и общественные активисты играют важнейшую роль в успешных демократиях. Мы осуждаем недавние попытки досадить журналистам, общественным активистам и другим путем публикаций их личных контактных данных в сети", - говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте посольства США.

Читайте также Посольство США обеспокоено нападением на журналистское мероприятие в Виннице

Накануне в анонимном телеграмм-канале "Тайны депутата" выложили номера телефонов главной редактора программы "Схемы: коррупция в деталях" Натальи Седлецкой, руководителя проекта расследований "Наші гроші" Дениса Бигуса, главного редактора агентства "Слідство.Інфо" Анны Бабинец и главного редактора НВ Виталия Сыча, пишет "Детектор медиа".

Пост с номерами журналистов распространили у себя в Telegram также бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов и народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Бабинец заявила, что Дубинский и Портнов распространили номера телефонов, потому что они "обижены на расследование "Слідства.Інфо ". Недавно проект опубликовал расследование о том, что Дубинский пытался за деньги получить румынское гражданство.

Сыч рассказал, что начал получать сообщения с угрозами. Он связывает обнародование своего номера с новостью, что в диссертации Андрея Портнова нашли элементы академического плагиата.