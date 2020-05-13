Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії

Суд загальної юрисдикції Єревана відхилив клопотання про звільнення третього президента Вірменії Роберта Кочаряна з-під арешту під заставу і гарантії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Новости-Армения".

Раніше адвокати Кочаряна подали клопотання про його звільнення з-під арешту на підставі особистих гарантій трьох колишніх прем'єр-міністрів Вірменії - Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна, Карена Карапетяна. Кожен з поручителів зобов'язався надати в якості застави 500 тис. драмів (близько $1 тис.).

Підставою для клопотання була та обставина, що 65-річний експрезидент через свій вік - в групі ризику у зв'язку з пандемією коронавірусу і не може до закінчення судового процесу перебувати в кримінально-виконавчій установі.

"Суд ознайомився з клопотанням захисту про зміну запобіжного заходу, представленими документами про особисті гарантії, а також позицією сторони обвинувачення і виніс рішення про його відхилення", - заявила суддя.

Експрезиденту Кочаряну і іншим фігурантам "справи 1 березня": Сейрану Оганяну, Юрію Хачатурову і Армену Геворкяну пред'явлені звинувачення в поваленні конституційного ладу у Вірменії (у справі про заворушення 1-2 березня 2008 року). Кочарян також звинувачується в отриманні хабаря в особливо великих розмірах (по іншій кримінальній справі).

Вірменська опозиція на чолі з першим президентом Левоном Тер-Петросяном, який балотувався на президентських виборах 19 лютого 2008 року і програв їх, проводила з 20 лютого в центрі Єревана мітинги, висловлюючи невдоволення підсумками голосування. Акції протесту вилилися 1-2 березня 2008 року в заворушення і зіткнення мітингувальників з силами правопорядку, в результаті яких загинули десять осіб, понад 200 були поранені.