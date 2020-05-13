Суд оставил под арестом экс-президента Армении

Суд общей юрисдикции Еревана отклонил ходатайство об освобождении третьего президента Армении Роберта Кочаряна из-под ареста под залог и гарантии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Новости-Армения".

Ранее адвокаты Кочаряна подали ходатайство о его освобождении из-под ареста на основании личных гарантий трех бывших премьер-министров Армении - Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна, Карена Карапетяна. Каждый из поручителей обязался предоставить в качестве залога 500 тыс. драмов (около $1 тыс.).

Основанием для ходатайства послужило то обстоятельство, что 65-летний экс-президент в силу возраста находится в группе риска в связи с пандемией коронавируса и не может до окончания судебного процесса находиться в уголовно-исполнительном учреждении.

"Суд ознакомился с ходатайством защиты об изменении меры пресечения, представленными документами о личных гарантиях, а также позицией стороны обвинения и вынес решение о его отклонении", - заявила судья.

Экс-президенту Кочаряну и другим фигурантам "дела 1 марта": Сейрану Оганяну, Юрию Хачатурову и Армену Геворкяну предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в Армении (по делу о беспорядках 1-2 марта 2008 года). Кочарян также обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах (по другому уголовному делу).

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, более 200 были ранены.