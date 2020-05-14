Депутати Європарламенту просять ЄС ввести санкції та припинити виплати Угорщині

Депутати Європарламенту стурбовані надзвичайним законодавством в Угорщині проти COVID-19 і закликають Єврокомісію та Раду ЄС захищати угорських громадян і верховенство закону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це депутати заявили сьогодні під час спеціальних дебатів з віцепрезидентом ЄК Вєрою Юровою.

Під час виступів більшість депутатів підкреслили, що надзвичайні заходи, прийняті урядом Угорщини для боротьби з пандемією, включаючи оголошення надзвичайного стану без обмежень, не відповідають правилам ЄС і попередили про зростання ризику для демократії.

Кілька членів Європарламенту закликали Єврокомісію завершити ретельне вивчення правових змін і відкрити процедуру порушення. Зокрема, вони просили припинити платежі Угорщині в рамках нових фінансових перспектив і плану відновлення, якщо не буде дотримання верховенства закону.

Вони також розкритикували пасивну позицію Ради ЄС і наполягли на тому, щоб вона просувалася по процедурі статті 7, ініційованої парламентом.

Деякі члени Європарламенту захищали рішення, прийняті парламентом в Угорщині, і порівнювали виняткові заходи, прийняті в країні, з заходами, прийнятими іншими державами-членами ЄС, такими як Франція чи Іспанія.

У своїй резолюції від 17 квітня парламент вже заявив, що рішення в Угорщині про продовження надзвичайного стану на невизначений термін, дозвіл уряду розпоряджатися указом і ослабленні нагляду парламенту "повністю несумісні з європейськими цінностями".

Напередодні дебатів Угорщина звинуватила Європейський парламент у тому, що він хоче ухвалити рішення щодо верховенства права в країні - при цьому не даючи їй виступити на захист своєї позиції.

Про ухвалений в Угорщині закон читайте детальніше у статті: "Привіт, диктаторе!": як і чому Орбан наділив себе абсолютною владою в Угорщині