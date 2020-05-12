Угорщина незадоволена дебатами у Європарламенті щодо її коронавірусного законодавства

Угорщина звинуватила Європейський парламент у тому, що він хоче ухвалити рішення щодо верховенства права в країні - при цьому не даючи їй виступити на захист своєї позиції.

Про це у вівторок угорському державному агентству MTI заявила міністр юстиції країни Юдіт Варга, пише "Європейська правда".

У середу, 13 травня, у Європарламенті відбудуться дебати щодо суперечливого надзвичайного законодавства, ухваленого в Угорщині під час пандемії, та його впливу на верховенство права і основні права.

Варга зазначили, що в офіційному листі президент Європарламенту Давід Сассолі відмовився надати їй можливість виступити особисто або онлайн під час дебатів.

Вона сказала, що Європарламент планує поставити під сумнів демократичну природу закону, який дозволяє стримувати пандемію, при цьому не дозволяючи угорському уряду висловити свою позицію під час дебатів.

Основою будь-якої демократичної дискусії є те, що зацікавленій стороні повинна бути надана можливість висловити свою думку, сказала міністр. Однак Європарламент "знову суперечить європейським фундаментальним цінностям", позбавивши Угорщину такої можливості, підкреслила Варга.

Крім того, на її думку, процедура Європарламенту "нехтує найважливішими демократичними правами" і не визнає офіційну позицію Європейської комісії, яка стверджує, що угорське законодавство про коронавірус не суперечить законодавству ЄС.

Варга сказала, що парламент хоче знову провести дебати по Угорщині замість того, щоб зосередити всі свої зусилля на сприянні державам-членам в боротьбі з епідемією.

На початку травня віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова заявила, що суперечливий закон Угорщини щодо коронавірусу, який дає Віктору Орбану широкі повноваження на тлі пандемії, поки не порушив правила ЄС.

Втім вона зазначила, що контекст постійно зростаючого занепокоєння ситуацією верховенства права та демократії в країні "посилює стурбованість, коли ми дивимось на надзвичайний закон".

Про ухвалений в Угорщині закон читайте детальніше у статті: "Привіт, диктаторе!": як і чому Орбан наділив себе абсолютною владою в Угорщині