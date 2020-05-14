Зеркаль очолила захист "Нафтогазу" у справах проти РФ і "Газпрому"

Ексзаступниця глави МЗС, а нині радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль очолила організацію роботи та супровід міжнародних арбітражів та іноземних судових і виконавчих проваджень "Нафтогазу" у спорах з "Газпромом" та у справах проти Російської Федерації.

Про це "Європейській правді" повідомили у четвер у департаменті з комунікацій НАК "Нафтогаз України".

Нові обов’язки Зеркаль отримала у зв’язку з трансформацією організаційної структури групи "Нафтогаз".

"Напрям, за який я відповідаю в Нафтогазі, є вкрай важливим і для компанії, і для України, оскільки йдеться про довгострокові цілі інтеграції нашої держави у світовий ринок задля кращих бізнес-умов і задля захисту енергетичної безпеки. Тому робота над розпочатими процесами та арбітражами не лише не зупиниться, але й посилиться", - прокоментувала Зеркаль.

У 2014-2019 роках на посаді заступниці міністра закордонних справ Зеркаль займалась питаннями європейської інтеграції, зокрема, лібералізацією візового режиму з ЄС, а також представляла Україну у Міжнародному суді ООН та арбітражах у справах проти Росії.

Зеркаль пішла з МЗС в грудні 2019 року, після чого була призначена радницею голови правління "Нафтогазу".