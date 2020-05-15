Трамп вніс на розгляд Сенату кандидатуру нового посла США в Україні

Білий дім відправив на розгляд Сенату США номінацію Кіта Дейтона на пост посла США в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Голос Америки".

Раніше президент Дональд Трамп запропонував кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на пост посла США в Україні.

Дейтон зараз обіймає посаду директора Центру Джорджа К. Маршалла в Гарміші (Німеччина), і старшого радника США з оборони в Україні.

Дейтон також служив в армії США протягом 40 років, в тому числі працював координатором з питань безпеки в Ізраїлі і Палестинській адміністрації, а також директором зі стратегії, планів і політики в Пентагоні і був військовим аташе у посольстві в Росії.

Дипломат володіє німецькою та російською мовами.

Відносини США з Україною були в центрі пильної уваги після того, як витік деталей телефонної розмови Трампа з президентом Володимиром Зеленським призвів до запуску процедури імпічменту.

Минулого року американську місію в Україні очолювали два повірених у справах: Вільям Тейлор, який обіймав посаду посла США в 2006-2009 роках, і Крістіна Квін, яка очолює місію по цей час.

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