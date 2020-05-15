У Німеччині найбільше падіння економіки з часів фінансової кризи 2009 року

У першому кварталі 2020 року валовий внутрішній продукт Німеччині на тлі епідемії коронавірусу скоротився на 2,2 відсотка у порівнянні з попереднім кварталом.

Про це свідчать дані Федерального статистичного відомства, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Це найбільше падіння економіки за тримісячний період з часів фінансової кризи 2009 року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ВВП найбільшої економіки Європи у січні-березні впав на 2,3% після зростання на 0,4% у попередній тримісячний період.

Читайте також У Британії зафіксували найглибше з 2008 року падіння економіки

Та все ж економіка Німеччини перебуває у кращому стані, ніж у сусідніх Франції та Італії, економіка яких в першому кварталі зменшилася на 5,8% і 4,7% відповідно.

У березні у Німеччині рекордно обвалилися промислове виробництво та експорт. Багато німецьких підприємств припинили роботу в середині березня через карантинні обмеження. А в багатьох галузях німецької економіки через епідемію компанії значно скорочують штат.

Також передбачається, що Німеччина у 2020 році отримає на 98,6 мільярда євро менше податкових надходжень, ніж очікувалося.

Європейська комісія прогнозує зниження ВВП єврозони у 2020 році на рекордні 7,75%, і після цього зростання на 6,25% у 2021 році.