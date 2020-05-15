У Данії підтримують відкриття кордону з Німеччиною, але не зі Швецією

Більшість партій у данському політичному спектрі зараз закликають відкрити кордони для туристів з Норвегії та Німеччини, але не для Швеції.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

Офіційна позиція правлячої партії соціал-демократів Данії полягає в тому, що країна повинна синхронізувати відкриття своїх кордонів зі Швецією, Норвегією та Німеччиною, щоб усі вони відкривалися одночасно.

У четвер міністр закордонних справ Данії Йєппе Кофод повторив позицію свого уряду.

"Ми ведемо діалог із сусідніми країнами щодо обмежень в'їзду та прикордонних питань. Ми все ще дуже заклопотані та дуже обережні. Ми перебуваємо в процесі нових етапів повторного відкриття, тому навколо цього є ряд елементів. Але ми відповімо на це до 1 червня ", - сказав він.

Однак, скептицизм щодо відкриття кордону зі Швецією висловили навіть партії, які підтримують уряд.

"Я, безумовно, не вірю, що слід затягувати відкриття кордону з Німеччиною до тих пір, поки це також не вважатиметься виправданим відкрити кордон зі Швецією", - заявив лідер опозиційної Ліберальної партії Якоб Еллеман-Дженсен.

"Цілком очевидно, що є деякі країни, для яких ви можете відкрити кордон для літніх туристів, але є й інші, для яких ви не можете відкрити кордон", - заявила речниця Червоно-зеленого альянсу Перніле Скіпер.

Зараз у лікарнях Швеції понад 2000 людей з коронавірусом, порівняно з 147 у Данії, і лише 61 - у Норвегії.