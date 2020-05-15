В Дании поддерживают открытие границы с Германией, но не со Швецией

Большинство партий в датском политическом спектре сейчас призывают открыть границы для туристов из Норвегии и Германии, но не для Швеции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Официальная позиция правящей партии социал-демократов Дании состоит в том, что страна должна синхронизировать открытие своих границ со Швецией, Норвегией и Германией, чтобы все они открывались одновременно.

В четверг министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод повторил позицию своего правительства.

"Мы ведем диалог с соседними странами по ограничению въезда и пограничным вопросам. Мы все еще очень заняты и очень осторожны. Мы находимся в процессе новых этапов повторного открытия, поэтому вокруг этого есть ряд элементов. Но мы ответим на это до 1 июня", - сказал он.

Однако, скептицизм относительно открытия границы со Швецией выразили даже партии, которые поддерживают правительство.

"Я, безусловно, не верю, что следует затягивать открытие границы с Германией до тех пор, пока также не будет считаться оправданным открыть границу со Швецией", - заявил лидер оппозиционной Либеральной партии Якоб Еллеман-Дженсен.

"Совершенно очевидно, что есть некоторые страны, для которых вы можете открыть границу для летних туристов, но есть и другие, для которых вы не можете открыть границу", - заявила пресс-секретарь Красно-зеленого альянса Пернила Скиппер.

Сейчас в больницах Швеции более 2000 человек с коронавирусом, по сравнению с 147 в Дании, и 61 в Норвегии.