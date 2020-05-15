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Австрія планує відкрити кінотеатри з 1 липня

П'ятниця, 15 травня 2020, 14:59

Австрія з 1 липня планує відновити роботу кінотеатрів і дозволити культурні заходи за участі до 250 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

За словами глави МОЗ Австрії Рудольфа Аншобера, з 29 травня будуть дозволені культурні заходи за участю до 100 осіб, з 1 липня - до 250 осіб, а з 1 серпня – до 500 осіб. Заходи до тисячі учасників дозволятимуться при наявності спеціальної концепції з безпеки.

Заходи дозволятимуть проводити за дотримання вимог безпеки: носіння маски для захисту рота і носа на вході, дистанція мінімум 1 метр між глядачами.

З 1 липня також відкриються кінотеатри, на сеанси допускатимуть до 250 глядачів.

14 квітня Австрія стала однією з перших країн в Європі, яка послабила карантин, відкривши садові центри і магазини площею до 400 квадратних метрів. 

Читайте детальніше у статті: Шлях до "нормальності": як Австрія стала лідером з пом'якшення карантину

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