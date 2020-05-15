Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Эпидемия в Испании: суточная смертность существенно снизилась после нескольких дней роста

Немецкий регулятор не освободил "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕС

Безвизу Украины с ЕС не угрожает ни коронавирус, ни другие причины - Еврокомиссия

Первая страна Европы объявила о завершении эпидемии коронавируса






Австрия планирует открыть кинотеатры с 1 июля

Пятница, 15 мая 2020, 14:59

Австрия с 1 июля планирует возобновить работу кинотеатров и позволить культурные мероприятия с участием до 250 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

По словам главы Минздрава Австрии Рудольфа Аншобера, с 29 мая будут разрешены культурные мероприятия с участием до 100 человек, с 1 июля - до 250 человек, а с 1 августа – до 500 человек. Мероприятия до тысячи участников будут разрешаться при наличии специальной концепции по безопасности.

Мероприятия позволят проводить при соблюдении требований безопасности: ношение маски для защиты рта и носа на входе, дистанция минимум 1 метр между зрителями.

С 1 июля также откроются кинотеатры, сеансы допустят до 250 зрителей.

14 апреля Австрия стала одной из первых стран в Европе, которая ослабила карантин, открыв садовые центры и магазины площадью до 400 квадратных метров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Австрія
powered by lun.ua