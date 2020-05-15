Макрон визнав помилку у реформуванні системи охорони здоров'я Франції

Президент Франції Еммануель Макрон в п'ятницю 15 травня під час візиту в паризьку лікарню визнав "помилку" у стратегії реформи охорони здоров'я, розпочатої два роки тому, і підтвердив підготовку плану масштабних інвестицій в систему французьких лікарень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

У п'ятницю французький президент зустрівся з лікарями і медперсоналом столичної лікарні Пітьє-Сальпетрієр, що опинилася на передовій у боротьбі з епідемією COVID-19.

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В ході розмови медики нагадали президенту його обіцянку, дану в кінці березня, про масштабні інвестиції і переоцінку оплати праці в системі французьких медичних установ.

"Необхідно покласти край цьому зубожінню лікарняної системи", - визнав Еммануель Макрон.

За його словами, влада "зробили помилку в оголошеній стратегії" реформи системи охорони здоров'я, яка почалася два роки тому. Масштаб і темпи цієї реформи були "абсолютно недостатні, з огляду на той стан, в якому опинилися лікарні", - зазначив Макрон.

Він підтвердив, що міністерство охорони здоров'я веде "термінову роботу" по розробці плану інвестицій.

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15 травня уряд Франції опублікував спеціальний указ про виплату працівникам французьких лікарень одноразової премії за роботу в умовах епідемії. У 40 департаментах країни, які найбільше постраждали від епідемії COVID-19, вони отримають по 1500 євро. Розмір премії для медиків у решті лікарень країни складе 500 євро.

Глава відділення пульмонології лікарні Пітьє-Сальпетрієр професор Тома Сіміловскі заявив на зустрічі з президентом, що проблему не вирішать невеликі надбавки. "Потрібні шокові рішення в системі оплати праці. Медсестри починають свою кар'єру з зарплатою, що знаходиться на "межі межі бідності", - сказав він.

Проблеми французьких лікарень почалися задовго до коронавірусної кризи. Працівники відділень невідкладної медичної допомоги протягом декількох місяців проводили страйки і протести, вимагаючи збільшення кількості персоналу і фінансування.

У минулому році уряд Макрона оголосив про план для вирішення існуючих проблем, але тепер Макрон визнав "помилку в стратегії".