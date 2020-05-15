Епідемія у Франції: кількість госпіталізованих хворих продовжує знижуватися

За останню добу у Франції кількість госпіталізованих з коронавірусом пацієнтів знизилася на понад 600.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BMFTV.

За останні 24 години від коронавірусу у Франції померли 351 хворих, що більше ніж учора (83) та набагато вищий показник попереднього дня (328).

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За добу виявили 622 нових хворих – на понад сотню більше, ніж 507 напередодні.

Госпіталізували за останню добу 542 хворих. У лікарнях залишаються загалом 20 463 хворих, що на 608 менше, ніж вчора.

У відділеннях інтенсивної терапії перебуває 2299 пацієнтів, з них 52 госпіталізували за останню добу. Водночас, загальна кількість пацієнтів у реанімації продовжує зменшуватися – на 129 за останню добу.

З початку епідемії в країні виявлено 141 356 підтверджених випадків коронавірусу. Померли 27 425 хворих, з них 17 224 у лікарнях, 10201 – у будинках для літніх людей та інших медично-соціальних закладах. Одужали вже 59 605 осіб.

Нагадаємо, з 11 травня Франція розпочала поступовий вихід із жорсткого карантину. Про те, як країна збирається повертатися до нормального життя, читайте у публікації: Коронавірус, що розколов Францію: як країна виходить із режиму ізоляції.