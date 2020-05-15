Макрон признал ошибку в реформировании системы здравоохранения Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу 15 мая во время визита в парижскую больницу признал "ошибку" в стратегии реформы здравоохранения, начатой два года назад, и подтвердил подготовку плана масштабных инвестиций в систему французских больниц.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.
В пятницу французский президент встретился с врачами и медперсоналом столичной больницы Питье-Сальпетриер, что оказалась на передовой в борьбе с эпидемией COVID-19.
В ходе разговора медики напомнили президенту его обещание, данное в конце марта, о масштабных инвестициях и переоценку оплаты труда в системе французских медицинских учреждений.
"Необходимо положить конец этому обнищанию больничной системы", - признал Эммануэль Макрон.
По его словам, власть "сделали ошибку в объявленной стратегии" реформы системы здравоохранения, которая началась два года назад. Масштаб и темпы этой реформы были "абсолютно недостаточны, учитывая то состояние, в котором оказались больницы", - отметил Макрон.
Он подтвердил, что министерство здравоохранения ведет "срочную работу" по разработке плана инвестиций.
15 мая правительство Франции опубликовало специальный указ о выплате работникам французских больниц одноразовой премии за работу в условиях эпидемии. В 40 департаментах страны, наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19, они получат по 1500 евро. Размер премии для медиков в остальных больницах страны составит 500 евро.
Глава отделения пульмонологии больницы Питье-Сальпетриер профессор Тома Симиловски заявил на встрече с президентом, что проблему не решат небольшие надбавки. "Нужны шоковые решения в системе оплаты труда. Медсестры начинают свою карьеру с зарплатой, которая находится на "грани черты бедности", - сказал он.
Проблемы французских больниц начались задолго до коронавирусного кризиса. Работники отделений неотложной медицинской помощи в течение нескольких месяцев проводили забастовки и протесты, требуя увеличения количества персонала и финансирования.
В прошлом году правительство Макрона объявило о плане для решения существующих проблем, но теперь Макрон признал "ошибку в стратегии".