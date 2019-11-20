Макрон пропонує екстрені видатки, щоб заспокоїти протести

Уряд президента Франції Еммануеля Макрона оприлюднив план екстреного фінансування для лікарень, намагаючись заспокоїти протести лікарів та медичних працівників на тлі того, як країна підготувалася до страйків з приводу пенсійної реформи.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bloomberg.

Прем'єр-міністр Едуар Філіп заявив, що уряд збільшить бюджет для лікарень на 1,5 мільярда євро протягом наступних трьох років, починаючи з 300-мільйонного підсилення 2020 року. Держава також візьме на себе 10 мільярдів євро боргу лікарняної системи, а медсестрам виплачуватимуть бонуси.

"Ми представляємо цей екстрений план, щоб відповісти на гнів, виснаження та страждання", - сказав Філіп на пресконференції в середу в Парижі.

Макрон та його уряд постали перед перспективою відродження протестів на численних фронтах у найближчі місяці. Французький лідер намагається повернути на порядок денний свою програму реформ.

Рух "жовтих жилетів", який розпочався рік тому, значною мірою вщух після того, як Макрон вжив заходів задля збільшення доходів громадян, але профспілки зараз організовують загальний страйк 5 грудня на знак протесту проти запланованих пенсійних реформ. Деякі профспілки заявили, що страйк може бути безстроковим.

Намагання Макрона заспокоїти заворушення у лікарнях навряд чи одразу спрацюють. Медичні працівники все ще протестуватимуть 30 листопада та 17 грудня та планують приєднатись до маршу проти пенсійної реформи.

У національній профспілці медиків заявили, що наступного року бюджети лікарень повинні збільшитись на додаткові 4 мільярди євро, щоб вони могли владнати свої труднощі.

Нагадаємо, 16 листопада по всій Франції знову відбулися протести "жовтих жилетів" - у цей день рух відзначав свою першу річницю.

Тисячі людей, які працюють у лікарнях, протестували 14 листопада у Парижі проти жорсткого бюджету та браку працівників.

10 листопада тисячі вийшли в Парижі на марш проти ісламофобії.

Перед цим, у середині жовтня, страйкували залізничники, ускладнивши рух, зокрема, в Парижі.

15 жовтня кількатисячний протест французьких пожежників у Парижі завершився зіткненнями з поліцією.

Протест вогнеборців відбувся через два тижні після аналогічного протесту працівників поліції на вулицях Парижа, який став найбільшим за 20 років.